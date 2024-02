... till den högst ansvarige i Ronneby kommun kommunalrådet Fredriksson samt hans gatuchef, vägmästare, arbetsledare och epabasar för vinterväghållningen i norra Kallinge, Bredåkra och Hasselstad. Senaste månaden verkar det som ni suttit på era kontor i centrala Ronneby och genom fönstret sett att det är barmark och regnar i centralorten men ingen av er alla haft en aning om eller orkat kontrollera att det i ytterområdena fallit minst 15 centimeter snö och varit ständig blixthalka på trottoarer och gator. Vi har senaste månaden inte sett en enda snöröjningsmaskin eller någon form av halkbekämpning. Jag upplever att det enda kommunalrådet lyckats med är att höja sin och politikerkollegers löner och arvoden samt bygga ett antal nya skolor till några tusen lycksökare från andra länders barn. Upplever att fattiga pensionärer och lågavlönade arbetare betalar via skattsedeln vansinnet medan de halkar och bryter armar och ben på grund av odugliga politiker som anställt inkompetent personal.

... till ordförande för Moderaterna i Sölvesborg kommun som tycker att alla andra politiker bara bidrar med missnöje. Jag tycker att du ska prata med Sölvesborgs invånare om vad de tycker. Sedan ni och S tog makten så har det väl aldrig varit sådan storm som det är just nu. Kommunalråd Birgersson kommer med anklagelse om att politiker är nazister med mera. Är det några som ska vara missnöjda så är det vi kommuninvånarna i Sölvesborg kommun.

... till tolkavgiften. Nu tänker man att människor med tolkbehov ska behöva betala för denna tjänst. Helt sjukt! Det är bättre att de som uteblir från sitt besök får betala för uteblivet besök, samt utebliven tolktjänst, vilket regionen i dag måste betala, även då patienten uteblir (som det fungerar just nu). Men kommer de till sitt inbokade besök ska det vara kostnadsfritt. Anhörigtolkning är aldrig bra. Kan vara känsliga saker som inte kommer fram. Allt ifrån symtom till eventuella övergrepp. Sedan är det inte alltid att den anhöriga är så duktig i språket att den kan förmedla viktig information under besöket i vården. Personen kanske inte vill förmedla korrekt information som är så viktig för oss som vårdpersonal? Det finns viss kulturell skillnad här som vi måste ta i beaktning. Kan ni ”se” en äldre kvinna (mormor/farmor), be sitt barnbarn berätta om underlivsbesvär, som är så intimt och känsligt? För att ge ett exempel. Tänk om, gör rätt.