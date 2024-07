... till Sölvesborgs kommun, varför ta dit lapplisor under Killebom? Parkeringarna blir färre, tänkt lite på oss äldre, se lite mellan fingrarna under Killebom. Dålig reklam för kommunen.

... till alla icke-betalande ungdomar som betraktar Espresso House i Karlshamn som en fritidsgård! Helt fräckt går man in och ligger i soffor och fåtöljer och lägger upp sina skitiga skor på bordet! Bristande respekt mot både caféet och oss betande gäster! Något som Espresso House behöver ta tag i om de vill fortsätta ha betalande gäster.

... till ljudsättningen under invigningskonserten. Gunilla Backman och två flickor, med bra röster, hade ett mycket fint låtval med mjuk musik under invigningskonserten. Trots detta blev konserten ett fiasko. Detta på grund av den erbarmligt dåliga ljudsättningen. Mjuk musik kräver försiktighet i ljudsättningen så att rösterna och orkestern framhävs. Ljudteknikern hade ingen kunskap om detta för det som dominerade totalt var en bastrumma, som nivåmässigt inte alls stämde med musiken. Allt det finstämda drunknade i bastrummans överdrivna ljud. Bjud in Gunilla Backman och flickorna igen och anlita en professionell ljudtekniker så att de får visa hur det skulle ha låtit. Lyssnade konferencieren över huvud taget?