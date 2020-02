Asarums idrottsplats möjliggör framtida idrottande i kommunen

Svar på insändaren ”Sans och balans?” i BLT den 15 januari angående satsningar på Asarums idrottsplats.

För oss i Karlshamnskoalitionen (Socialdemokraterna Centern och Miljöpartiet) är föreningslivet i kommunen mycket viktigt. Denna uppfattning delas inte av Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, de röstar oftast nej till satsningar på föreningslivet.

När Karlshamnskoalitionen ville satsa på ny isyta i Mörrum för att öka tillgängligheten för allmänheten, skolverksamheten, Mörrums Hockey, Mörrums Konståkning och Karlshamns Crusaders röstade Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna mot detta. När koalitionen vill satsa på Asarums Idrottsplats röstar Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna mot detta. Genomgående finns det en tydlig linje hos dessa tre partier, att rösta mot och sätta käppar i hjulet för föreningslivet.

Enligt vår uppfattning måste vi kunna skapa goda förutsättningar för föreningslivet samtidigt som vi fortsätter utveckla äldreomsorgen och skolorna. Vi måste kunna göra både och, annars stannar utvecklingen i kommunen.

På Asarums idrottsplats har, förutom Asarums IF, även lag från IFK Karlshamn, Hällaryds IF, Högadals IS, Mörrums GOIS FK tränat på konstgräsplanen under perioden mitten av januari till mitten av april. Det handlar alltså inte enbart att bygga för Asarums IF. Även om de har en väldigt stor verksamhet, inte minst inom ungdomsfotbollen.

På Asarums idrottsplats finns i dag totalt fyra fungerande omklädningsrum. Det finns en toalett kopplad till varje omklädningsrum samt duschutrymmen. Omklädningsrummen och byggnaderna är i behov av renovering och upprustning.

För att tillgodose behovet av ändamålsenliga utrymmen för idrottsföreningarna i Karlshamns Kommun bygger vi en ny byggnad på Asarums Idrottsplats. Byggnaden kommer att innehålla föreningslokaler, omklädningsrum, duschutrymmen och toaletter. I satsningen ingår förbättrade parkeringsmöjligheter, belysning, avskild gång- och cykelväg samt tillgänglighetsanpassning.

Genom denna satsning på Asarums idrottsplats ges möjligheter för framtidens idrottande i kommunen.

Att det i kommunens näst största tätort inte ska finnas en idrottsplats som erbjuder bra villkor för kommunens föreningar verkar orimligt. Vi vill kunna erbjuda alla de ungdomar som tränar på idrottsplatsen möjlighet att kunna byta om i bra omklädningsrum och duscha i vettiga hygienutrymmen.

Vi är väl medvetna om att det finns behov från föreningslivet även på andra platser i kommunen. Vi medverkar gärna i fortsatta samtal kring föreningslivets behov nu och i framtiden.

Per-Ola Mattsson (S)

Mats Dahlbom (C)

Charlott Lorentzen (MP)