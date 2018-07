Vegoburgare upprör nyzeeländska politiker

Nya Zeelands tillfällige premiärminister Winston Peters är en av flera politiker som kritiserar landets flygbolag Air New Zealand för att lansera vegetariska hamburgare, rapporterar CNN.

Peters, partiledare för New Zealand First och tillförordnad under ordinarie premiärminister Jacinda Arderns mammaledighet, menar att man missgynnar landets köttproduktion genom att servera burgare gjorda av ett amerikanskt köttsubstitut.

National Partys Nathan Guy twittrar att han är besviken över att flygbolaget marknadsför en burgare gjord på genmodifierade växtråvaror. "Vi producerar de mest utsökta biffarna och lammköttet på planeten - fria från GMO och hormoner", skriver han.

I ett uttalande försvarar Air New Zealand sin vegetariska burgare och påpekar att man också årligen spenderar miljontals dollar på både nöt- och lammkött från Nya Zeeland.

Vegoburgaren finns till att börja med under en provperiod för affärsresenärer som flyger på bolagets paradlinje Los Angeles-Auckland.