Världens ensammaste fågel död

Fågeln lockades till ön Mana av fijianska myndigheter, som gärna ville etablera en ny havssulekoloni på ön. Lockbeten i form av havssulor i betong placerades på klipporna och i högtalare sändes lockrop ut. Men den ende som svarade var Nigel.

Han kom till ön 2013 och blev öns första havssula på 40 år. Men inga andra gjorde honom sällskap.

Nigel gjorde dock sitt bästa, och alldeles ensam började han uppvakta en av betongfåglarna. Han byggde ett bo till den och putsade dess kalla betongfjädrar år efter år, och i veckan hittades han död tätt intill sin betongvän.

– Oavsett om han kände sig ensam eller inte så fick han aldrig något tillbaka. Vi kände alla stor empati för honom, för hans situation var verkligen hopplös, säger miljövårdaren Chris Bell till The Guardian.

En annan havssula gjorde ett kort besök på ön i fjol. Norman visade sig dock vara en hane och gav sig snart iväg.

Vad som gör saken ännu sorgligare är att tre andra havssulor bosatte sig i närheten strax innan Nigels död.

– Det är fel slut på den här historien. Nigel dog precis i början på något stort, säger Chris Bell.

I en Facebookgrupp för invånarna på Mana har någon nu publicerat en dikt till Nigel:

"You stayed awhile on Mana Island, attracted by your concrete mates. You built a nest, you did your best, but only Norman dropped on by".