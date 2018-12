Klarar Mick Mulvaney att tänka som Trump?

"Jag ser fram emot att jobba med honom i hans nya roll när vi fortsätter att göra Amerika stort igen", twittrar presidenten.

Mulvaney var tidigare representanthusledamot från South Carolina men har de senaste åren varit chef för Vita husets förvaltnings- och budgetbyrå (OMB) och fram till nyligen även chef för konsumentmyndigheten CFPB. Han medverkar ofta i pratshower i tv och försvarar Trumps politik.

"Mick har gjort ett utomordentligt jobb i regeringen", skriver Trump på Twitter.

Tillförordnad?

Att han utses till just tillförordnad stabschef fick många i Washington DC att höja på ögonbrynen. Men när Mulvaney tar över efter avgående John Kelly vid årsskiftet finns det inget slutdatum, försäkrar en högt uppsatt regeringskälla för tidningen The New York Times.

– Det finns inga tidsbegränsningar. Han är tillförordnad stabschef vilket betyder att han är stabschef, säger källan.

– Han utsågs för att presidenten gillar honom, de kommer överens.

Men Mulvaney ska parallellt fortsätta att vara budgetchef, även om han lämnar över det dagliga arbetet till sin biträdande chef Russell Vought. Det sker i en delikat tid eftersom ett undantag från USA:s så kallade skuldtak löper ut i mars. Skuldtaket sätter en fast gräns för hur mycket pengar USA, som har ett skenande budgetunderskott, får låna upp. Höjs det inte riskerar USA att få amorteringsproblem, något som tidigare orsakat politiska storbråk.

Men den frågan lär också hamna hos stabschefen, en kabinettsposition som beskrivits som den högsta som kan nås i Vita huset utan att ställa upp i ett val. Stabschefen är både rådgivare och arbetsledare och i allra flesta fall den som står mellan presidenten och övriga medarbetare

"Tänker som jag"

Mick Mulvaney har tidigare suttit sex år i representanthuset för sin hemstat South Carolina. Hans goda relationer med kammaren har säkert spelat in i utnämningen, eftersom Demokraterna den 3 januari tar över majoriteten där.

Dessutom beskrivs juristen Mulvaney som en person som har kemi med president Trump. Det lär vara viktigt, i en intervju med nyhetskanalen Fox News tidigare i veckan sade Trump att hans idealkandidat var "någon som är stark" men att han vill ha någon som "tänker som jag".

Det var i början av december som Trump tillkännagav att hans nuvarande stabschef John Kelly lämnar sin post vid årsskiftet, något som föregicks av utdragna spekulationer om att de två inte drar jämnt.

Flera namn

Sedan dess har en rad namn florerat. Trumps förstaval beskrevs i medier som vicepresident Mike Pence stabschef Nick Ayres. Men småbarnsföräldern Ayres ville inte binda upp sig hela mandatperioden ut. Sist att dra sig ur var New Jerseys förre guvernör Chris Christie som nyligen meddelade att tiden inte var rätt för ett så viktigt uppdrag.

Två namn som fortfarande finns med i spekulationerna kring vem som blir permanent stabschef är presidentens svärson och rådgivare Jared Kushner samt USA:s handelsrepresentant Robert Lighthizer. Men det kan också bli så att Mulvaneys tillsättning blir permanent.