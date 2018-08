Sydafrika förbereder ny lag om jordreform

En förordning som godtogs av det sydafrikanska parlamentet 2016 och som gör det möjligt för staten att tvångsinköpa mark har upphävts, enligt regeringspartiet ANC. Förordningen skrevs aldrig in i lagen.

Syftet är nu att dra i gång en process som kan leda till att rätten att expropriera mark utan kompensation skrivs in i Sydafrikas grundlag, meddelar ANC.

Jordreformen är en infekterad fråga i Sydafrika. Den 1 augusti sade president Cyril Ramaphosa att ANC går vidare med planerna på att ändra grundlagen, eftersom vita fortfarande äger huvuddelen av marken.

Storbritanniens premiärminister Theresa May är för jordreformen och kommer att diskutera den med Ramaphosa, meddelade hon under ett besök i Kapstaden under tisdagen.

– Storbritannien har nu under en tid stöttat en jordreform - en jordreform som är laglig, transparent och sker via en demokratisk process, sade May enligt den sydafrikanska affärssajten Business Tech.