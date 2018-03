Störningar på Heathrow efter kraftigt snöfall

Över hundra flyg till och från flygplatsen Heathrow i London har ställts in på grund av snö och kyla över de brittiska öarna. Det handlar flyg över Atlanten, inom Storbritannien och till flera städer i Europa.

– Även om helgens väder kan orsaka mindre förseningar och att några bolag kan få slå samman avgångar så räknar vi inte för tillfället med några större störningar på Heathrow, säger en talesperson.

I slutet av förra månaden fick ett antal flygningar ställas in på grund av ovädret "Odjuret från östern" (The Beast from the East). Den här gången kallas köldknäppen för "miniodjuret" (mini-Beast from the East) och väntas inte ställa till med lika mycket problem.