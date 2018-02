Prins Henrik av Danmark är död

Efter att ha varit sjuk i flera veckor somnade prins Henrik in klockan 23.18 på tisdagskvällen, meddelar det danska kungahuset. Han lades in på Rigshospitalet den 28 januari efter att ha insjuknat under ett besök i Egypten. Prinsen hade en godartad tumör i vänstra lungan.

I höstas meddelade kungahuset att prins Henrik led av demens. Men redan i december 2015 sade drottningen i sitt nyårstal att prinsen skulle dra ned på sina offentliga framträdanden, och han levde sedan dess ett liv utanför strålkastarljuset.

Hjälpte drottningen

Prins Henrik kommer särskilt att bli ihågkommen för att han alltid stöttat drottningen, enligt danske historikern och hovexperten Lars Hovbakke Sørensen.

– Det har hjälpt henne att kunna utföra arbetet professionellt och bra, så att hon blev en av de mest populära monarkerna i det moderna Europa, säger han till Ritzau.

Det danska kungaparet har två söner, Frederik och Joachim, och åtta barnbarn. Kronprins Frederik avbröt sin vistelse vid OS i Sydkorea efter uppgifter om att pappans hälsotillstånd allvarligt förvärrats.

Även prinsens lillasyster Catherine de Monpezat som bor i Frankrike besökte sin bror i helgen, rapporterar Danmarks Radio (DR).

Det finns inga uppgifter om när prinsen ska begravas. Inte heller dödsorsaken framgår av hovets uttalande.

Med sin familj

Prinsen flyttades nyligen från sjukhuset till Fredensborg slott på norra Själland, där han ville tillbringa sin sista tid.

– Här kan prinsen vara tillsammans med sin familj, i en miljö som betyder något för honom, sade det danska kungahusets kommunikationschef Lene Balleby då till Billed-Bladet.

Prins Joachim och kronprins Frederik lämnade slottet klockan 00.35 i varsin bil, skriver Ekstrabladet, som även har bilder när prinsarna kör därifrån. Joachim var där med sonen Felix.

Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat från Frankrike fick namnet prins Henrik av Danmark i juni 1967 när han gifte sig med dåvarande kronprinsessan Margrethe.