Nya Zeelands ledare har fött, snart tillbaka

I ett inlägg på Instagram berättar premiärministern att hon under torsdagen fött sitt första barn, en flicka.

37-åriga Ardern blev landets yngsta ledare på över 150 år när hon tillträdde i fjol, och är nu den första kvinnliga ledaren i landets historia att få barn under sin regeringstid. Hennes vice premiärminister Winston Peters kliver under tiden in som tillförordnad premiärminister.

Men inte under någon längre period - Ardern planerar att ta totalt sex veckors mammaledighet. Och hon kommer under den tiden att fortsätta vara inblandad i landets styre. Peters kommer att konsultera henne i frågor av större vikt och hon har även sagt att hon kontinuerligt kommer att läsa regeringsdokument.

Så gjorde hon även med bara några timmar kvar till födseln, meddelade hennes make stolt på Twitter.

– Mängder av kvinnor har använt sin simultanförmåga före mig, konstaterade Ardern när hon tidigare i år berättade om sin graviditet, och spelade ner dess betydelse.

Det är oklart hur många kvinnliga ledare som genom tiderna fött barn medan de suttit vid makten. Men Pakistans tidigare premiärminister Benazir Bhutto, som födde sitt andra barn 1990, har beskrivits som den första i modern tid.