Nya försök att ta steg mot fred i Jemen

Medan miljoner jemeniter svälter och åter miljoner är på flykt från sina hem samlas representanter för president Abd Rabbu Mansur Hadi och Huthirebellerna i Genève under torsdagen. Mötet är det första i FN:s regi sedan 2016, då 108 dagar av fredssamtal bröt samman och misslyckades med att nå fram till en lösning - precis som många gånger tidigare under den förödande konflikten.

I den schweiziska staden väntas parterna diskutera fångutbyten, en eventuell återöppning av flygplatsen i huvudstaden Saana och den strategiskt viktiga hamnstaden al-Hudaydah, som kontrolleras av Huthirebellerna och som har hamnat i korselden när den saudiskledda militäralliansen flygbombat rebellmål.

FN hoppas att ett genombrott gällande hamnstaden ska skapa möjligheter för en bredare överenskommelse, enligt nyhetsbyrån Reuters.

– Det som kan förstöra fredsprocessen är militära angrepp under samtalen, säger FN-sändebudet Martin Griffiths under en presskonferens i Genève under onsdagen och kallar det "en kamp mot tiden" att nå en fredslösning.

– Jemens folk är i desperat behov av en signal att det finns hopp, säger han.

"Långt från fred"

Men många bedömare har låga förväntningar på mötet i Genève, som är det allra första för FN-sändebudet Martin Griffiths.

– Vi är långt ifrån fred. Bara att få parterna att gå med på det här mötet krävde stora diplomatiska insatser, säger Syrienanalytikern Adam Baron vid tankesmedjan European Council on Foreign Relations.

Förtroendet mellan de olika parterna är sedan den misslyckade samtalsrundan i Kuwait lägre än någonsin tidigare, enligt Adam Baron. Torsdagens möte blir sannolikt en kamp i uppförsbacke.

– Mötet är ett första steg för att bygga förtroende. Det är ingen som förväntar sig att det ska resultera i en fredsplan. Det vore en framgång om de kommer överens om någonting alls.

Humanitär katastrof

Över 10 000 människor har dödats under kriget i Jemen, som har hamnat i skuggan av den mycket mer uppmärksammade konflikten i Syrien. Ett stort antal av de döda är civila och många är barn. I början av 2018 rapporterade FN-organet Unicef att fem barn om dagen har dödats sedan mars 2015, då den saudiskledda alliansen gav sig in i konflikten. Regimkritiker har försvunnit spårlöst och sjukhus och skolor har attackerats. I mitten av augusti dödades 40 elever då en skolbuss bombades av den saudiskledda koalitionen.

– Vid frontlinjen, till exempel i hamnstaden al-Hudaydah, har människor det mycket tufft, säger Baron.

I dag beskrivs läget i Jemen som en av världens värsta humanitära katastrofer.