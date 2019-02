Norsk kvinna döms för mord på pappa och ex

Polisen fattade misstankar mot kvinnan efter att hennes ex-sambo hittats död på ett hotellrum 2014, rapporterar norska TV2. Mannen låg med huvudet ner i kudden och obduktionen visade att hans luftvägar hade blockerats.

Till följd av detta bestämde sig polisen för att bedriva spaning mot kvinnan, bland annat genom att använda sig av en hemlig informatör som blev vän med henne och som hon samtalade med närmare 50 gånger mellan 2014 och 2017.

Under utredningen upptäckte polisen även att hennes far hade drunknat i sitt badkar under märkliga omständigheter år 2002. 2017 öppnade man graven och genomförde en obduktion, där analysen pekade mot att han drogats innan han hamnade i badkaret.

Kvinnan greps 2017 och har hela tiden nekat till anklagelserna men har inte velat lämna någon förklaring under rättegången. Hon döms av Kristiansands tingsrätt på samtliga punkter till 21 års förvaring, den norska lagens strängaste straff.

I Norge finns inte något livstidsstraff men en liknande påföljd är förvaring. En dom till förvaring åtföljs av en minimitid och en maximitid.

Det som avgör om någon ska dömas till förvaring är att det finns en fara för samhället och en återfallsrisk.