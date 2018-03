Nödhjälp når in i östra Ghouta

De 13 lastbilarna med matvaror - som inte kunde ta sig in i området under måndagen på grund av hårda strider - är nu på väg mot regionens största stad, Douma, enligt ICRC. Man hoppas också kunna skicka ytterligare nödartiklar, däribland sjukvårdsmateriel, under nästa vecka.

Den syriska militären har, med understöd av ryskt flygvapen och allierad milis, på mindre än två veckor återtagit nästan hälften av östra Ghouta genom omfattande bombningar. Minst 1 000 människor har dödats i offensiven, enligt Läkare utan gränser.

Oppositionella Syriska människorättsobservatoriet uppger att 931 civila dödats.

Omkring 400 000 människor tros befinna sig i östra Ghouta, enligt FN:s beräkningar. Förhållandena i området beskrivs som fruktansvärda med brist på livsmedel, rent vatten, andra förnödenheter och sjukvård.

– Situationen är relativt ok i dag. Bombningarna har minskat en aning och är inte längre lika intensiva, säger invånaren Bilal Abu Salah, som dock vittnar om fortsatt akut varubrist.

– Familjer har bara möjlighet att äta ett mål mat under flera dagar.