Maktkamp i kulissen då Merkel håller kongress

"Keep your friends close, but your enemies closer" - håll dina vänner nära, men dina fiender ännu närmare.

Visdomsorden från filmen Gudfadern II tycks sammanfatta Angela Merkels taktik i regeringsbygget. I söndags bjöd den tyska förbundskanslern och CDU-ledaren in partikamraten Jens Spahn i regeringsvärmen - ett djärvt drag, med tanke på att han de senaste åren varit en av Merkels fränaste kritiker.

Står vid vägskäl

När Kristdemokraterna i dag håller kongress i Berlin står partiet vid ett vägskäl. Många blickar lär riktas mot Annegret Kramp-Karrenbauer - AKK - som väntas bli vald till den viktiga posten som generalsekreterare. AKK har varit regeringschef i Saarland och har med sin Merkel-mässiga pragmatism nått politiska framgångar på hemmaplan.

Ideologiskt ligger hon nära förbundskanslern, även om AKK är sprungen ur en annan del av partiet, "det klassiska, Rhen-katolska CDU", som hon uttrycker det i en intervju med Der Spiegel. Merkel är med all sannolikhet på väg in i sin sista mandatperiod som kansler, och många frågar sig om AKK blir hennes tronföljare.

Missnöjet gror

Samtidigt gror missnöjet med den mittenpolitik som lär fortsätta prägla CDU om det blir ytterligare fyra år av samarbete med Socialdemokraterna (SPD). Måndagens kongress väntas rösta ja till den framförhandlade koalitionsuppgörelsen, och frågan avgörs då kommande helg, när SPD:s drygt 450 000 medlemmar fått säga sitt.

Men Merkels beslut att låta SPD tillsätta den tunga finansministerposten var inte populärt i de egna leden, och Jens Spahn är inte ensam i partiet om att vilja sätta en mer konservativ kurs. Inte minst för att stoppa väljarflykten till Alternativ för Tyskland (AFD) längre ut på högerkanten.