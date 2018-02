Källa: USA-ambassad i Jerusalem öppnas maj

Israels underrättelseminister Israel Katz gratulerar på Twitter Trump till beslutet att öppna ambassaden i Jerusalem lagom till staten Israels 70-årsjubileum. Det firas officiellt i Israel den 19-20 maj.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu kommer att kommentera om och när USA gör ett officiellt tillkännagivande, säger israeliska regeringskällor till Reuters.

Symbolisk flytt

Enligt The Times of Israel informerades kongressen av utrikesminister Rex Tillerson under fredagen. Invigningen av den nya USA-ambassaden i Jerusalem väntas främst få en symbolisk betydelse eftersom det ännu så länge inte finns några nya lokaler. Det antas röra sig om provisoriska kontor som inryms i lokaler i Jerusalem där USA redan hanterar konsulära ärenden. Huvuddelen av ambassadens verksamhet väntas fortfarande ske i Tel Aviv.

Att flytten sker redan i maj är tidigare än väntat. När USA:s vicepresident Mike Pence för en månad sedan besökte Israel sade han att flytten beräknas ske nästa år.

Svårlöst konflikt

President Donald Trumps tillkännagav förra året att USA erkänner Jerusalem som Israels huvudstad och planerar att flytta sin ambassad dit från Tel Aviv. Beslutet ses i arabvärlden som en provokation och har väckt protester även i Europa och på många andra håll.

Jerusalems status är en av de mest svårlösta frågorna i konflikten i Mellanöstern. Israel ser staden som sin odelade huvudstad, medan palestinierna anser att östra Jerusalem ska bli huvudstad i en framtida palestinsk stat.