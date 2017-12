Snusdosa viktigt fynd i jakt på stenkastare

Förra året omkom en tysk kvinna och hennes man skadades allvarligt när någon slängde ner ett betongblock på vägen från en viadukt.

Fynske Motorvej är en del av E20 och sträcker sig tvärs över ön mellan broarna över Stora och Lilla Bält.

Det har kastats stenar mot fordon längs vägen vid många tillfällen, och polisen tror nu att det är fråga om seriebrottslighet. Det finns en mängd tips att utreda, också om 20-30 personer som pekas ut.

– Vi har kallat in extra manskap under jul och nyår för att gå igenom dem, säger Per Lydiksen Laursen vid polisen på Fyn.

Det kan bli fråga om att be folk att - frivilligt - lämna dna-prov.

Vid tre tillfällen har polisen hittat en dna-profil, som kan knytas till en händelse i september, då ett 40 kilo tungt granitblock värktes ned på motorvägen. Efter dådet hittades också en snusdosa där man har säkrat dna. Det skulle kunna leda till att man hittar minst en av de skyldiga.

Polisens intresse är koncentrerat till Tarup i nordvästra Odense, bland annat därför att man funnit samma dna vid skadegörelse där.