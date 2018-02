Ivanka Trump: Vissa frågor om fadern "opassande"

Donald Trumps äldsta dotter - och rådgivare - har fått frågor av en journalist från NBC News om de kvinnor som anklagar hennes far för att ha begått övergrepp och trakasserat dem sexuellt innan han blev president.

– Tror du på dem som anklagar din far, frågar journalisten.

– Jag tycker att det är en tämligen opassande fråga till en dotter om hennes far, när han å det bestämdaste har sagt att det inte ligger någon sanning i påståendena, svarar Ivanka Trump.

– Jag tror inte att det är frågor som du skulle ställa till många andra döttrar, fortsätter hon.

– Jag tror på min far. Jag känner min far. Jag anser att det är min rätt som dotter att tro på min far.

Mer än tio kvinnor har trätt fram och anklagat Trump för olämpligt sexuellt beteende under tiden innan han blev president. Vita huset har konsekvent tillbakavisat anklagelserna från kvinnorna.

Under valkampanjen 2016 avslöjades det - via en bandinspelning från 2005 - att Donald Trump uttryckt sig mycket sexistiskt och djupt nedsättande om kvinnor.