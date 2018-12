IS nederlag öppnar för ny maktbalans i Syrien

Raserade byggnader och utbrända bilar omger vägen in i Hajin i östra Syrien. Det var i fredags som den kurdisk-arabiska milisen SDF, med hjälp av den USA-ledda militäralliansens luftangrepp, lyckades driva ut Islamiska staten (IS) härifrån. Staden ligger i provinsen Dayr al-Zawr, nära gränsen till Irak, och är ett av de sista områden som IS har kontrollerat i landet.

– Hajin är nu under vår kontroll, säger SDF-befälhavare Zanar Awaz till nyhetsbyrån Reuters.

Återtagandet är ett viktigt steg i kampen mot IS. Offensiven för att ta tillbaka området sjösattes i september och har varit både kostsam och blodig. Minst 930 extremister, över 540 SDF-soldater och 320 civila har dödats, de flesta av dem i militäralliansens luftangrepp, enligt det oppositionella Syriska människorättsobservatoriet (SOHR).

Går under jorden

Beväpnade IS-anhängare uppges dock fortfarande finnas kvar i området kring Hajin, bland annat i byarna al-Shaafa och Sousa, enligt Reuters. Och även om extremistgruppen tvingas ge upp de sista byarna kan den fortsatt utgöra ett långsiktigt problem, enligt Syrienkännaren Aron Lund, knuten till Utrikespolitiska institutet.

– Medlemmarna försöker överleva genom att gå under jorden och genomföra bombningar, lönnmord och andra typer av destabiliserande attacker. Man vill försvaga de syriska och irakiska regeringarna och de kurdiska grupperna, och på så vis hålla konflikten och spänningen levande, säger han till TT.

Det finns med största sannolikhet gott om hemliga IS-celler kvar, både i Irak och i Syrien, enligt Lund. Enligt en FN-rapport från augusti fanns det då över 30 000 IS-medlemmar i de båda länderna, skriver The Washington Post. En amerikansk rapport uppskattade vid samma tid att det fanns 14 000 IS-medlemmar i Syrien.

Långsiktigt hot

Och även om IS besitter mindre än en procent av det område som gruppen kontrollerade 2015 kommer extremisterna med största sannolikhet fortsätta att utgöra ett hot under lång tid framöver.

– På det stora hela spelar det ingen roll för maktbalansen i Syrien om IS kontrollerar några byar eller inte. Däremot spelar det stor roll hur USA agerar efter det att man utropar seger mot IS, leder det då till att amerikanerna börjar trappa ner sin närvaro i Syrien?

Enligt Lund görs det redan förberedelser för att stänga en del av de kontor i Washington DC som har drivit insatsen mot IS sedan 2014.

– Sådant spelar roll, eftersom USA fortfarande är en viktig part i Syrienkriget genom sitt stöd till de kurdiska styrkor som angriper IS, men som också försöker upprätta ett autonomt styre utom räckhåll för Bashar al-Assads regering i Damaskus.