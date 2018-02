Turkisk granateld mot Damaskustrogna styrkor

Turkiet och allierade syriska rebeller påbörjade en mark- och luftoffensiv mot Afrin den 20 januari. Den kurdiskledda administrationen i norra Syrien har vädjat till den syriska regimen om att regeringsstyrkor ska komma till undsättning och skydda gränsen mot Turkiet.

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan och andra höga turkiska politiker har i sin tur varnat Damaskus för att gå in i Afrin.

Flera källor

På tisdagen gick regeringstrogna så kallade folkstyrkor in i Afrin. Beskedet kom först från libanesiska Hizbollah-milisen, som slåss i kriget på president Bashar al-Assads sida. Det bekräftades snart av syriska medier, som rapporterade att hundratals milismän gått in i den kurdstyrda enklaven. Syrisk statlig tv visade bilder på vad som sade vara en kolonn med regeringstrogen milis som åkte in i området.

Den kurdiska YPG-milisen skriver i ett uttalande att Damaskus hörsammat kurdernas vädjan och att syriska regeringstrogna styrkor nu ska placeras ut vid den turkiska gränsen och stödja det kurdiska styret att skydda sitt territorium.

Men snart kom rapporter i syriska medier om att turkiska styrkor besköt milisen med granater. Men enligt statliga turkiska medier har bara varningsskott avlossats, vilket fått den syriska milisen att retirera.

Den turkiska offensiven riktar sig mot den kurdiska YPG-milisen, som enligt Ankara är att likställa med den terrorstämplade PKK-gerillan i Turkiet. Damaskus har i sin tur krävt att dess territorium och suveränitet respekteras och att Turkiet avbryter militärinsatsen.

Afrin är under halvautonomt kurdiskt styre sedan 2013.

Ska belägra

Under striderna kring Afrin har enligt SOHR 238 döda krävts bland de turkiska soldaterna och deras allierade. Samtidigt har också 197 medlemmar i YPG-milisen och 94 civila fått sätta livet till.

Erdogan sade på tisdagen att den turkiska planen är att stänga av delar av området från omvärlden.

– Under de närmaste dagarna kommer vi att lägga en belägring av centrala delarna av staden Afrin, sade Erdogan till parlamentet i Ankara.

Den ryske utrikesministern Sergej Lavrov sade på tisdagen att situationen bör kunna lösas genom direkta förhandlingar mellan Ankara och Damaskus, rapporterar nyhetsbyrån Interfax.