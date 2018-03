Haspel första kvinnan leda CIA

Gina Haspel kommer att efterträda Mike Pompeo som ny CIA-chef, meddelar president Donald Trump på Twitter. Hon blir den första kvinnan att leda USA:s underrättelsetjänst och har arbetat över 30 år inom organisationen. Sedan 2017 har hon tjänat som biträdande generaldirektör under Mike Pompeo.

– Hon är ju en insider från CIA och här valde Trump att förlita sig på den långa erfarenhet hon kommer med, säger Frida Stranne, USA-forskare vid Högskolan i Halmstad och Uppsala universitet.

Utnämningen av Haspel som biträdande CIA-chef 2017 fick stark kritik från flera håll. Haspel var under 00-talet chef för program inom CIA där terrormisstänkta personer ska ha torterats. Hon har också anklagats för att ha försökt förstöra videofilmer och dokumentation från de brutala förhören. Hon har dock gott rykte och är respekterad inom organisationen, skriver The New York Times.