Hagelskott mot ungdomar i misstänkt rasistdåd

Två män har häktats misstänkta för att ha genomfört ett rasistiskt motiverat våldsdåd i småstaden Beaune i Bourgogneregionen i östra Frankrike.

De två männen i 30-årsåldern pekas ut som skyldiga till att ha kört fram i en bil till en grupp personer i åldrarna 18-25 och skjutit sju av dem med hagelgevär, skriver France Info.

Två av ungdomarna skadades allvarligt i attacken som genomfördes under natten mot den 30 juli, men deras hälsotillstånd är inte livshotande. Tidigare under kvällen ska männen utan framgång ha försök köra över en grupp ungdomar i Beaunes nöjeskvarter. Männen misstänks även ha misshandlat en kvinna under samma dag som attackerna ägde rum, skriver Le Parisien.

De två männen har tidigare dömts för en lång rad våldsdåd. De nekar till brott.