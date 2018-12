Guatemala kräver journaler efter dödsfall

Guatemala vill också ha tillgång till journaler för att säkerställa dödsorsaken, skriver utrikesdepartementet i ett uttalande, där man också lovar pappan konsulärt stöd och skydd.

Enligt USA:s gränsmyndighet CBP var pojken och hans pappa frihetsberövade när barnet på julaftonen började visa sjukdomstecken. De fördes till ett sjukhus i New Mexico där han diagnostiserades med en vanlig förkylning med tillhörande feber, och därför skrevs ut av vårdpersonal.

Senare på kvällen ska han dock ha börjat kräkas och fördes därför tillbaka till sjukhuset där han strax efter midnatt, lokal tid, avled. Vad som orsakade dödsfallet är oklart.

Enligt Guatemala kom pojken och hans pappa in i USA via El Paso i Texas den 18 december, och fördes dagen innan julafton till en gränspatrullstation i Alamogordo i New Mexico.

I början av december avled en sjuårig flicka från Guatemala några timmar efter det att hon frihetsberövats av USA:s gränsmyndighet. Inte heller det dödsfallet har fått någon officiell förklaring.