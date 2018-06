Grottexpert: Risk för stora flodpulser

Mängder av brunt vatten strömmar in i grottsystemet Tham Luang, där ett stort manskap försöker rädda det fotbollspojklag som sedan i lördags är försvunnet. Räddningsarbetet har därför tvingats att ta en paus.

Fotbollsspelarna, som är mellan 11 och 16 år gamla, och deras 25-årige tränare skulle utforska grottan, trots att det är känt att det finns risk för översvämningar under regnperioden.

Erfarne speleologen Torbjörn Djuvfelt, expert på grottor och deras uppbyggnad, har inte själv varit i tropiska Tham Luang men är väl medveten om vilka problem som kan uppstå där.

– Den ligger geografiskt till så att den ligger inom monsunbältet och den verkar ha kommit redan nu, så mycket vatten rinner ner ifrån inloppshållet, säger han.

Fångade i luftklocka

Själva ingången från grottan som turister kan besöka under den torrare säsongen kommer in till huvuddelen av systemet efter en tredjedel ifrån att vattnet rinner in. Sedan fortsätter grottan åtskilliga kilometrar nedströms vattnet.

– Någonstans där finns grabbarna, fångade i någon luftklocka eller större sal förmodligen, säger Torbjörn Djuvfelt.

– De bör uppsöka ett högre beläget ställe med högt i tak så att det finns gott om luft så att man tål att vattnet stiger.

Salarna i grottor i Sydostasien kan bli väldigt stora beroende på att vattnet som rinner ner är fyllt med organiskt material som är korrosivt och fräter bort kalkstenen.

Tham Luang beskrivs som labyrintisk, vilket kan tala till pojkarnas fördel. Då fyller vattnet mer på bredden vilket gör att man kan bli förvarnad. Är gångarna trängre kan floden komma raskt.

– Det finns något som heter flodpulser, vatten kan komma dånande i en enda stor puls från hållet det rinner in och överraska en besökare helt och hållet.

"Fullständigt i blindo"

Torbjörn Djuvfelt bedömer att pojkarna klarar sig utan mat i en vecka. Tillgång till vatten kan bli svårare eftersom monsunvattnet inte är särskilt nyttigt att dricka. De kan också drabbas av syrebrist beroende på hur stor salen är.

– Det vill till att vattnet slutar stiga i grottan så att räddningspersonal kan komma åt. För nu sköljs smutsigt vatten ner i en grotta som inte är förberedd för grottdykning.

Grottdykare lägger ut linor för att kunna hitta ut även om sikten är dålig, men i en grotta som besöks när det är torrt lär inte linor finnas utlagda.

– Så de dykare som är där de famlar fullständigt i blindo, säger Torbjörn Djuvfelt.

– Jag personligen har inte särskilt stort hopp om att de kommer att komma ut levande.