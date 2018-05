Frågor om tortyr väntar CIA-chefskandidat

Nomineringen av Haspel, som arbetat för CIA i över 30 år och nu är dess tillförordnade chef, har väckt starka känslor.

– USA ska inte kunna kopplas till tortyr, sade den republikanske Kentuckysenatorn Rand Paul för en tid sedan till nyhetskanalen CNN och lovade göra allt för att Haspel inte skulle bli godkänd.

I slutet av april skickade 109 pensionerade generaler och amiraler ett brev till senaten i vilket de sade sig vara "djupt oroade" över kandidaturen. Haspel verkar ha varit "nära inblandad" i tortyr, skriver de och uppmanar till noggrann undersökning av hennes bakgrund: "Finner ni att hon haft någon roll i att genomföra, övervaka eller ge order om tortyr eller övergrepp gentemot människor i USA:s förvar, eller förstörelse av bevis av sådana aktiviteter, manar vi er att avvisa hennes nominering", heter det i brevet som tidskriften Time tagit del av.

Slogs och skendränktes

Det var 2002 som Haspel var chef för det hemliga fängelset i Thailand, skriver bland andra tidsskriften The Atlantic. Det var där som Abu Zubaydah, en saudiskfödd palestinier som misstänktes ha en nyckelroll i terrornätverket al-Qaida, och flera andra förhördes under tortyrliknande former.

Abu Zubaydah ska ha slagits i ansiktet, sömntorterats och utsatts för skendränkning 83 gånger, enligt en rapport som senatens underrättelseutskott tog fram för några år sedan. Uppgifterna om huruvida Haspel var där under just hans förhör går dock isär.

Några år senare var Haspel stabschef hos CIA:s chef för hemliga operationer José Rodriguez, då videoinspelningar av de tortyrliknande förhören förstördes. Rodriguez skriver i sina memoarer att han bad Haspel ta fram ordern om att ha sönder inspelningarna men att det var han själv som fattade beslutet, skriver nyhetskanalen CNN.

Det understryks av ett CIA-dokument som nyligen skickades till kongressen och som tv-kanalen CBS tagit del av, i vilket Haspel frias från misstankar om att ha agerat felaktigt då inspelningarna förstördes - något som i vissa läger ses som förstörelse av bevis.

Uppvaktar senatorer

Haspel uppges nu bearbeta senatorerna som måste göra tumme upp för att hon ska bli USA:s första kvinnliga CIA-chef. I privata möten ska hon bland annat ha understrukit att hon förstår att skendränkning, som i flera sammanhang klassats som tortyr, är olaglig.

Frågan är om det räcker. Republikanerna har 51 av senatens 100 platser, men med tanke på Rand Pauls nej och att Arizonarepublikanen John McCain är borta på grund av hjärncancer är det inte självklart att Gina Haspel godkänns.

Haspel är tänkt att ersätta den tidigare CIA-chefen Mike Pompeo som nyligen utsågs till ny utrikesminister.