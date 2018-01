Ett isflak kommer lastat - med cigaretter

Gränskontrollanter i Litauen har de senaste veckorna hittat minst 2 500 cigarettpaket komma flytande, fastsatta under is på floden Neris som rinner från Vitryssland in i landet.

– Det här är första gången vi hittar cigaretter under isen. Men smugglare fortsätter att använda sig av den delen av floden, säger Rokas Pukinskas vid gränskontrollmyndigheten till nyhetsbyrån Reuters och fortsätter:

– Deras fantasi har inga gränser, tillägger han.

Kostar 100 miljarder

Cigaretter är fyra gånger så dyrt i Litauen som i Vitryssland, och gränsen mellan länderna är svårbevakad. Dessutom har gränskontrollanterna låga löner, vilket kan göra det frestande att hjälpa smugglarna.

Beräkningar har gjorts på att var sjätte cigarett som säljs i Litauen är insmugglad, och många säljs också vidare på andra håll inom EU, där marginalerna för smugglarna är ännu högre.

Illegal tobakshandel beräknas kosta EU:s medlemsländer mer än 10 miljarder euro, motsvarande 100 miljarder kronor, i uteblivna skatteinkomster, enligt EU:s antibedrägerikontor Olaf.

Flera tillslag

Förutom gränsen mellan Vitryssland och Litauen kommer smuggelcigaretterna in till EU via fartyg och exempelvis landvägen från Ukraina. Under tre månader förra året beslagtogs 140 miljoner cigaretter och minst 32 misstänkta smugglare greps i ett flertal insatser runt om i EU.

I Nederländerna greps exempelvis åtta personer som arbetade på en illegal cigarettfabrik där 20 ton tobak och filter, tillräckligt för att tillverka 20 miljoner cigaretter, hittades. Polisen fick upp ögonen för fabriken när ovanligt mycket elektricitet gick åt på platsen.