Erdogan till Tyskland med utsträckt hand

Efter flera år av ansträngda relationer mellan Berlin och Ankara vill Turkiets president vända blad. I dag anländer Recep Tayyip Erdogan till Berlin, där han bland annat ska möta den tyska förbundskanslern Angela Merkel.

Många bedömare ser resan som något av en omvändelse under galgen, då Turkiet brottas med en djup ekonomisk kris och dessutom har dragits in i en diplomatisk fejd med USA. Så sent som i april i fjol anklagade Erdogan Merkel för "nazimetoder" sedan turkiska politiker hade hindrats från att kampanja i Tyskland, vilket skapade rejäl irritation i Berlin.

Statsbesöket är det första i sitt slag för Erdogan i Tyskland, med militärbetygelser och en statsbankett till den gästande presidentens ära. På programmet står bland annat bilaterala överläggningar med Merkel och möten med företrädare för tyska näringslivet. Erdogan ska även inviga en moské i Köln under besöket, som pågår till lördag.