Bombastisk hök Trumps nye vapendragare

Trumps tredje nationelle säkerhetsrådgivare på 14 månader är en man som flertalet bedömare anser passar presidentens nationalistiska politik och frispråkiga stil fint. Under decennier i utrikespolitikens korridorer har 69-årige Bolton gjort sig känd som en bombastisk och ärkekonservativ man som inte räds att ge luft åt kontroversiella åsikter.

För regimskiften

Nyligen skrev han en debattartikel i tidningen The Wall Street Journal där han argumenterade för att USA bör anfalla Nordkorea först. Han har verbalt sågat det globala kärnenergiavtalet med Iran - han anser att regimskifte är rätt väg framåt i båda länderna. Han var, och är, en ivrig förespråkare för den USA-ledda invasionen av Irak 2003. Och i januari skrev Bolton att tvåstatslösningen på konflikten mellan israeler och palestinier är död, enligt bland andra Boston Herald.

Liksom Trump är Bolton kritisk till ett antal multinationella organisationer, främst FN och dess byråkrati. Den forne FN-ambassadören skapade rubriker när han sade att det inte skulle göra någon skillnad om den 38 våningar höga FN-skrapan i New York blev tio våningar kortare, påminner tidningen The New York Times i en analys.

Bolton utsågs till FN-ambassadör av president George W Bush och jobbade som sådan 2005-2006. Men han godkändes aldrig av senaten som då kontrollerades av Demokraterna. Innan dess jobbade han bland annat på justitie- och utrikesdepartementen under de republikanska presidenterna George H W Bush och Ronald Reagan.

Pluggade med Clinton

Född i en arbetarklassfamilj i Maryland tog sig John Bolton till det ansedda universitetet Yale via stipendier. Han studerade samtidigt som expresident Bill Clinton och den tidigare presidentkandidaten Hillary Rodham och tog en examen i juridik.

Vid sidan av sin politiska karriär har John Bolton arbetat på några av Washington DC:s mer kända advokatbyråer samt som senior analytiker på den konservativa tankesmedjan American Enterprise Institute.

Hans karaktäristiska gråa mustasch har också synts ofta i den konservativa tv-kanalen Fox News, där han har kommenterat utrikespolitik. Det var också där han först pratade om sitt nya jobb.

– Jag väntade mig inte tillkännagivandet den här eftermiddagen men det är självklart en stor ära, sade han efter att president Trump twittrat att Bolton tillträder den 9 april.