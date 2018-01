Blodig helg i Mexiko - minst 25 mord

Ett av dåden ägde rum i den nordliga industristaden Monterrey där maskerade män bröt sig in i ett förortshus och under avrättningsliknande former sköt ihjäl nio personer som satt och tittade på en fotbollsmatch på tv. Sju dödades omedelbart, och två avled senare på sjukhus av sina skador.

Andra händelser i den dystra helgstatistiken är exempelvis tre personer som sköts ihjäl I den ostliga turistorten Cancún under söndagens tidiga morgontimmar. Och i Acapulco mördades en chilensk turist när en beväpnad man öppnade eld i en restaurang.

Ytterligare två män sköts ihjäl i en bar i hamnstaden Veracruz när två män började skjuta mot personalen och mot ett band som spelade i lokalen. I gränsstaden Ciudad Juárez mördades sex personer, inklusive ett par vars lemlästade kroppar hittades i en park. I delstaten Tamaulipas, som bland annat gränsar till Texas i USA, dödades fyra människor.

Förra året mördades över 25 000 människor i Mexiko, en rekordsiffra som landets regering säger sig vara fast besluten att göra något åt.

Inom kort väntas en detaljerad säkerhetsplan att presenteras av regeringen.