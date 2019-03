Zlatan ledde Los Angeles till seger

Det såg dock illa ut för Galaxy ett tag. Efter bara några minuters spel in i andra halvlek slarvades en bakåtpassning från Diego Polenta till David Bingham i målet bort. C J Sapong, som debuterade för Chicago, kunde enkelt sno bollen och peta in den i mer eller mindre öppet mål.

Det dröjde sedan till matchminut 68 innan Los Angeles genom Daniel Steres kunde kvittera. Steres mål kom efter en passning på högerkanten av 16-årige Efrain Alvarez - den yngste att någonsin spela för Los Angeles.

Och senare, i 80:e matchminuten, satte Ibra Los Angeles avgörande 2-1-mål.

Zlatan nickade in returen på danske David Ousted i målet efter att ett skott av Chris Pontius, även han framspelad av Alvarez, tagit i ribban.

Men det var inte bara Zlatan Ibrahimovic som satte stjärnglans på Dignity Health Sports Park i Los Angeles på lördagen.

Före matchen var David Beckham på plats för att man skulle avtäcka en staty av honom utanför stadion.

Beckham spelade för Los Angeles 2007-2012. Han var den förste stjärnspelaren från Europa att spela i MLS, anses ha bidragit till att göra ligan populär och ha banat väg för andra storspelare. Beckham hedrades även i halvtidsvilan.