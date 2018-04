Winnipeg vidare efter 5-0-seger

Vinnarlaget Winnipeg inledde 5-0-matchen med fyra mål under de tolv första minuterna i första perioden, då Jacob Trouba, Bryan Little, Brandon Tanev och Joel Armia satte pucken bakom Minnesotas målvakt Devan Dubnyk. Det femte målet gjorde Mark Scheifele 32 sekunder in i sista perioden.

Connor Hellebyuck gjorde 30 räddningar i Winnipeg-målet och för andra matchen i rad släppte han inte in några skott från Minnesotaspelarna. Han utsågs till en av matchens bästa spelare, enligt nhl.com.

Devan Dubnyk byttes ut efter att ha släppt in de fyra första målen och ersattes av Alex Stalock.

Winnipeg, som vann matchserien med 4-1, kommer i kvartsfinalen att möta det lag som vinner matchserien mellan Nashville och Colorado.

Colorados Gabriel Landeskog låg bakom ett av målen i matchen när laget vann över Nashville med 2-1.

Matchen var fortfarande mållös i mitten av tredje perioden, då Nick Bonino gjorde 1-0 för Nashville efter en målgivande passning från Mattias Ekholm.

Drygt fem minuter senare kvitterade Landeskog och Colorado hann, med mindre än två minuter kvar av ordinarie matchtid, fastställa slutresultatet med ett mål av Sven Andrighetto.

I och med vinsten leder Nashville med 3-2 i matchserien, som avgörs i bäst av sju.

Även Philadelphia räddade sig kvar i NHL-slutspelet genom att vinna den femte matchen mot Pittsburgh med 4-2 och kommer att spela den sjätte matchen i serien på hemmais natten mot måndag.

Regerande mästarlaget Pittsburgh leder matchserien med 3-2.