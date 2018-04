Villa värvar VM-spelare från Vetlanda

Villa-Lidköping värvar VM-mittfältaren Johan Löfstedt från elitseriekonkurrenten Vetlanda. Han har skrivit på för tre bandysäsonger i Lidköping. "Vi har haft kontakt under en längre period. Tyvärr har det inte passat in tidigare, men nu passade det väl in", säger Löfstedt till Villas hemsida.(TT)