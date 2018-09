V75-trippel till Ohlsson

V75-omgången avgjordes på Solängets travbana, strax utan för Örnsköldsvik. Något av en hemmabana för Ulf Ohlsson som dominerade här uppe när han bodde i Sundsvall och tog hela nio kuskchampionat.

Ulf Ohlsson, 54, bor nu i Knivsta och har Solvalla som hemmabana. Men han tävlar gärna fortsatt på de norrländska banorna och tog hela fyra segrar på Solänget, varav tre på V75.

Samtliga tre segrar kom efter tidig ledning.

"Nära galopp"

Esprit Sisu (V75-1) och Roheryn (V75-2) vann utan dramatik. Däremot var det nära att det hade gått åt skogen bakom Disco Volante.

– Ja, han var nära galopp i sista kurvan. Jag vet inte riktigt vad om hände, kanske var banan lite lös, men han redde upp det och sedan var det inga problem. Det är en häst med mycket hög kapacitet, sade Ohlsson.

Ohlsson visade dock väldigt fin känsla när han hjälpte Disco Volante att hålla sig i trav runt slutkurvan. Hans erfarenhet var också av stor betydelse.

Emila Leo, 26, är inte lika rutinerad ännu men hon har slagit igenom med full kraft i år. I den sista avdelningen blev det seger bakom Sign Me Up Too och den fjärde V75-vinsten i år.

"Inte på topp"

Sign Me Up Too fick ett perfekt lopp i rygg på ledande Comewithaflash som drog iväg i ett rasande tempo. I utgången av sista kurvan attackerade ekipaget i andraspår och i början av upploppet var segergreppet kopplat.

– Hästen var inte på topp i dag, banan var lite lös och han hade stått över lite träning få grund av en infektion. Men Sign Me Up Too har väldigt hög kapacitet så jag trodde att det skulle räcka och det gjorde det, sade en strålande glad Emila Leo.

Segertiden för Sign Me Up Too var nya banrekordet 1.10,6 över kort distans - utan att vara på topp.

– Då travar han väl 1.09 nästa gång, sade Leo och skrattade.

"En fantastisk häst"

Emilia Leo inledde som montéjockey och ligger tvåa i svenska ligan på 28 segrar. Men hon har utvecklats många nivåer i sulkyn i år där hon tagit 17 segrar.

Totalt har Leo kört/ridit in hela 3,2 miljoner i år. Över en miljon kronor mer än näst bästa kvinna.

– Det har varit ett fantastiskt år så här långt. Men jag har fått chansen att köra och rida väldigt många bra hästar. Och för mig är Sign Me Up Too den bäste, det är en fantastisk häst som har allt.

Den 9 juni tog Leo en V75-dubbel i Östersund med favorithästen och Hope And Dreams.