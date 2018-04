Trollbindande bana med konservativ historia

När Horton Smith 1934 tog hem historiens första US Masters var det startskottet på en tradition som ingen annan golftävling i världen kan mäta sig med. Till skillnad mot herrarnas övriga tre majors - US Open, British Open och PGA-mästerskapet - avgörs Masters varje år i april på August National Golf Club i Georgia, USA.

– Första gången var det som att träffa sin idol. Man blir ganska tagen när man kommer dit första gången och man har enormt stor respekt för hela stället, säger Jesper Parnevik till TT.

"Stängd under 51 veckor"

Parnevik gjorde sitt första Masters 1997 och med sina sju starter har han gjort näst flest framträdanden på den klassiska banan genom tiderna av alla svenska herrproffs.

– Om man jämför de fyra majortävlingarna är det helt olikt något annat man spelar, säger han.

Flest starter av alla svenskar har Henrik Stenson gjort. När årets mästerskap drar igång slår Stenson ut för 13:e året i rad på Augusta.

TT: Vad är det som gör Masters så speciellt?

– Det som är speciellt är att vi kommer tillbaka till samma bana år ut och år in. Det gör ju att det byggs upp en annan historia än vad vissa av de andra majortävlingarna har. Sedan är det väldigt svårt att komma in här. Det är väldigt stängt under de andra 51 veckorna. Det skapar det här trycket att vara här och titta på tävlingen. Det är ju otroligt mycket folk på inspelningsdagarna, säger Stenson.

Runt 300 medlemmar

För att få biljett till ordinarie pris till alla fyra tävlingsdagar krävs det att du tillhör de lyckliga få som lyckats ta sig in på klubbens stängda lista över så kallade "patrons". Augusta National Golf Club är en privat klubb med uppskattningsvis 300 medlemmar.

Medlemmarna, som precis som vinnarna av turneringen har en grön kavaj, har allt annat än problem med ekonomin. Behövs exempelvis ett större landområde för bilparkeringar köper klubben ut husägare för fem till tio gånger över marknadsvärdet.

Under en längre tid var tv-sändningarna från Masters begränsade och det är något som skapat en mystik kring tävlingen, tror Parnevik.

– Förr fick man ju hänga med på tv någon timme de första dagarna och sedan kanske två timmar under helgen, oftast bara sista nio hålen. Det skapar ju en myt och en legend om banan och hela tävlingen, som lever kvar. Det blir så exklusivt att få vara på plats, säger han.

Jonas Blixt andraplats i Masters 2015 är den främsta svenska placeringen genom tiderna. Peter Hanson gick dock i ledarboll inför söndagen 2012, men föll tillbaka till en delad tredjeplats.

– Det var en otrolig upplevelse. Det var en dröm att bara få komma dit och spela, säger Hanson, som totalt har spelat fyra Masters (2011-2014), till TT.

Konservativ historia

Bakom den yttre amerikanska skönheten av perfekt skötta blomsterrabatter, klarblå dammar och smaragdgröna fairways som ser ut som heltäckningsmattor döljer sig dock en mycket konservativ historia.

– Så länge jag lever kommer alla golfspelare vara vita och alla caddier svarta, ska Clifford Roberts, en av klubbens två grundare och dess ordförande i 43 år, en gång i tiden ha yttrat.

Det dröjde också till 1975 innan Lee Elder blev den förste svarta spelaren att delta i Masters. Två år senare begick en cancersjuk Clifford Roberts självmord på klubbens par 3-bana.

Den första svarta medlemmen fick klubben 1990.

Först 2012 fick kvinnor bli medlemmar. En av de två första kvinnliga medlemmarna är Condoleezza Rice, USA:s utrikesminister 2005-2009.

"En häftig balans"

I nutid tar konservatismen sig uttryck på andra sätt. Mobiltelefoner får inte tas med på banan, publiken får inte springa mellan hålen och råkar du hamna innanför repen som omgärdar hålen får du räkna med att lämna anläggningen.

– Det är en häftig balans det där. De är väldigt konservativa, men samtidigt är de väldigt proaktiva i att utveckla hela tävlingen. Att hela tiden göra det bättre för publiken, spelarna och tv-tittarna. På många andra ställen handlar det konservativa om att det alltid ska vara som det alltid har varit. Sådana är de inte på Augusta och det är därför jag tror att det har blivit så bra, säger Peter Hanson.