Trelleborgs tränare startade i ny förlust

Magnus Andersson, 36, avslutade egentligen karriären efter förra säsongen. Men när skador och avstängningar härjar i Trelleborg så har den numera assisterande tränare fått dra på sig det blåa stället på nytt.

Borta mot Sundsvall var han ombytt men blev kvar på bänken i 0-1-förlusten. Mittbacken fick i stället starta bredvid Alexander Blomqvist när Kalmar FF gästade Vångavallen under söndagen.

Och vilken comeback det höll på att bli omgående. Matchen var inte ens minuten gammal när han nådde högst i Kalmars straffområde och skarvade bollen som målvakten Lucas Hägg Johansson fick sträcka ut ordentligt för att rädda. Halvlekens klart bästa målchans.

– Jag trodde faktiskt att den skulle gå in vid stolpen, sade Magnus Andersson till C More.

Om sin första halvlek sade han:

– Rätt okej. Som tur är testade de inte ut mig, det känns hyfsat.

Men comebacken skulle dock inte sluta med varken något mål eller för den delen en efterlängtad seger för Trelleborg. Det skulle Kalmars nye brasse Hiago Ramiro se till.

En kvart in i andra halvlek snappade han upp en TFF-rensning, tog med sig bollen i steget och dundrade in 1-0. Ett resultat som stod sig matchen ut, men Trelleborg var en ribbträff ifrån att rädda poäng i slutminuterna.

Förlusten är skåningarnas fjärde i årets allsvenska efter fem spelade omgångar och laget huserar med en poäng som jumbo i tabellen. Segern var Kalmars andra den här säsongen vilket gör att klubben nu har sju inspelade poäng.