Titelförsvararen Norén trea på Wentworth

Alex Norén har fortfarande chansen att försvara titeln i Europatourtävlingen i golf på Wentworth.

Efter tre rundor i är 35-åringen delad trea, med fyra slag upp till ledarduon Francesco Molinari, Italien, och Rory McIlroy, Nordirland. Avståndet kan verka stort men förra året vann Norén efter att ha inlett avslutningsrundan sju slag bakom täten, tack vare 62 slag sista dagen.

– Det är otroligt kul att ha chansen även om den är liten. Och när det börjar blåsa kan allt hända, säger Norén till Viasat.

Svensken, rankad på 19:e plats i världen, gjorde fem birdies på sju hål i slutet av lördagens runda men slängde också in en bogey och en dubbelbogey mitt i rallyt. Ytterligare en birdie och en bogey på scorekortet gav två under banans par för dagen och nio under par totalt.

– Jag är väldigt, väldigt nöjd med 15 hål. Resten får jag försöka glömma, säger Norén.