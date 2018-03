Svängiga HV71 hemmavann

Detta efter en förstaperiod som blev mållös och präglades mest av mer hjärta än hjärna hos de båda lagens spelare. Skellefteås främsta lägen i perioden hade Joakim Lindström och Sebastian Ohlsson, men Felix Sandström i HV-målet, som gjorde sin första match från start i HV-tröjan, räddade vid båda tillfällena. Unge David Gustafsson var het under matchen i HV-tröjan och var den HV-lirare som var närmast att näta, men sköt över när han hade ett friläge.

Händelserikt

Den andra perioden blev betydligt mer händelserik. Framförallt hände det mycket under den andra hälften. Först gjorde Anton Bengtsson 1-0 för HV71 i spel tre mot fem. Bengtsson fick tag i pucken vid egen blå linje och åkte ensam mot Joni Ortio och gjorde inget misstag bakom Skellefteås målvakt. I samma powerplay för Skellefteå gjorde sedan Tim Söderlund 1-1 för västerbottningarna. Marc Zanetti i HV hade ett friläge när han kom in från utvisningsbåset, men Ortio räddade då. Det gjorde han inte när Zanetti, via Sebastian Ohlsson i Skellefteå, sköt 2-1 för hemmalaget när 36 sekunder var kvar av andra perioden.

Engvall avgjorde

Skellefteå var på jakt efter en kvittering och OS-spelaren, Joakim Lindström, var ytterst nära när gästerna hade powerplay, men hans skott gick i stolpen. Närmare än så kom inte Skellefteå, utan istället kunde Pierre Engvall avgöra med sitt 3-1-mål och därmed tog HV71 tre tunga poäng i kampen om en direkt kvartsfinalplats..

I HV71 gjorde Felix Sandström i målet en riktigt bra match. Lawrence Pilut gjorde en bra match i försvaret. Bästa anfallstrio var den med David Gustafsson, Victor Ejdsell och Pierre Engvall.

Skellefteå hade sina främsta lirare i försvararna Jonathan Pudas och Johan Alm, samt kedjetrion med Tim Söderlund, Pär Lindholm och Oscar Möller. Även Joakim Lindström gjorde en bra insats.