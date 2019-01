Supporter åtalas för misshandel av fotograf

I samband med Malmö FF:s Europa League-kval hemma mot Midtjylland i somras träffades en fotograf i huvudet av en inkastad pet-flaska. Nu åtalas en 28-årig man misstänkt för misshandel och brott mot ordningslagen, skriver Sydsvenskan.

MFF-supportern kunde identifieras genom övervakningsfilm och vittnesmål. Han var vid tillfället avstängd från MFF:s matcher efter att ha varit delaktig i skandalscenerna under cupfinalen mot Djurgården på Tele2 arena i maj förra året. Då tog bortasupportrar sig in vid planen och kastade in pyroteknik.

Peter Narbe, Malmö FF:s säkerhetsansvarig, beklagar att supportern lyckades ta sig in på Stadion, men säger att det är svårt förhindra avstängda från att närvara på matcherna.

– Att stoppa någon kräver att de som visiterar känner igen personen. Vi har inte rätt att dela ut bild och namn på de som är avstängda, säger Narbe.

Mannen nekar till brott. Efter ett åklagarbeslut har 28-åringen fått ett tvåårigt tillträdesförbud vid fotbollsmatcher, enligt Sydsvenskan.