Stenson om Ryder Cup: Vänta vid telefonen

Stenson var regerande mästare i Wyndham Championship. Men trots att han gick 13 under par i tävlingen var han till slut sju slag efter segraren Brandt Snedeker. Fredagens och söndagens ronder på 65 respektive 64 slag vittnar trots allt om att 42-åringen är på väg att hitta formen igen.

– Det blev inte riktigt den vecka jag hade hoppats på, men i fredags slog jag några bra järnslag, säger Stenson till Reuters.

– Och det var skönt att få sätta några puttar, jag har haft det tufft på greenerna de senaste veckorna. Några av de slag som jag inte lyckades med tidigare i veckan, funkade på slutvarvet.

Ryder Cup, den prestigefyllda tävlingen mellan USA och Europa, spelas på Le Golf National utanför Paris sista veckan i september.

Fokus på spelet

Europas kapten Thomas Bjørn presenterar sitt tolvmannalag om två veckor. Det kommer att bestå av de fyra bästa på rankningen från Europatourspelet det senaste året, de fyra bästa från rankningen för spel i övriga världen det senaste året samt de fyra som Bjørn ger ett wildcard.

Stenson är just nu åtta placeringar ifrån en direktplats och måste vinna veckans USA-tourtävling i Paramus, New Jersey, för att ta sig in i laget på egen hand.

– Jag har försökt att fokusera på mitt spel och det finns något som är bra och annat som behöver arbetas mer på. Jag hoppas kunna fixa det de kommande veckorna, säger Stenson.

Väntar vid telefonen

Chansen till ett wildcard borde vara stor. Stenson är en rutinerad Ryder Cup-spelare, har deltagit fyra gånger tidigare, och spelat 16 matcher. För två år sedan spelade han alla fem matcherna.

Men rutin är inte allt, Stenson måste även visa form.

– Jag är ju en bit ifrån direktkvalificering. Men Bjørn har mitt nummer och jag får väl vänta vid telefonen, säger han.

Stensons golfår har gått upp och ner. Efter en bra start, med femteplatsen i US Masters som ett bra kvitto, hade han en tyngre period. Sedan kom sjätteplatsen i US Open, men därefter gjorde problem med armbågen att resultaten på golfbanan blev sämre. Bland annat höll han på att missa kvalgränsen i British Open (35:a) och sedan blev det bara två ronder i årets sista major, PGA-mästerskapen.