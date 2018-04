Stenson med i jakten på den gröna kavajen

Lördagen i en golftävling brukar kallas för "moving day". Dagen då man förhoppningsvis ska klättra i resultatlistan och ge sig ett bra utgångsläge inför söndagens avgörande. Det kan naturligtvis även gå åt andra hållet och under dagens tredje runda av majortävlingen US Masters finns det yttre förutsättningar som kan skapa kraftiga rörelser på ledartavlan

Det väntas regn över Augusta National under i princip hela lördagsrundan.

Inga marginaler

– Då är det i alla fall bra om puttningen och närspelet är på gång. Det är ju de delar som håller ihop en "score" om det är tufft där ute, sade Henrik Stenson efter gårdagens 70-runda, två under par.

– Normalt sett kanske du får ändra spelplanen lite och ge dig själv marginaler, men marginaler finns i regel inte här ute, fortsätter han.

Totalt är Stenson fem under par (69 slag under torsdagen) och British Open-vinnaren 2016 är för första gången i position att kunna sätta sig i ett vinnarläge inför söndagens avslutningsrunda. Svensken är fyra slag efter ledande Patrick Reed, USA (-9) och två slag efter tvåan Marc Leischman, Australien (-7). Stenson var nöjd med närspelet och puttningen under den andra rundan, men saknade ett par växlar i det långa spelet.

– Det känns som att det är 50-60 procent av det långa spelet, sade 42-åringen, som slår ut klockan 20.20 svensk tid i den näst sista bollen tillsammans med nordirländaren Rory McIlroy.

Publiken på Augusta kommer att få fortsätta skapa Tiger Woods-hysteri. Superstjärnan, som är tillbaka i världstoppen efter sin fjärde stora ryggoperation, klarade kvalgränsen i sin första US Masters-start sedan 2015. Något han för ett halvår sedan inte trodde skulle ske.

– Jag visste inte ens om jag någonsin skulle kunna spela golf igen. Men det är fantastiskt att ha möjligheten igen - att fortfarande kunna komma ut här och spela den här golfbanan igen, sade Woods efter rundan.

Woods har inte gett upp

Den 14-faldige majorvinnaren - varav fyra i Masters - är fyra över par och hela 13 slag efter ledande Reed, men legendaren har inte gett upp chansen på en fjärde grön mästarkavaj.

– Om jag får till något speciellt i helgen, två rundor runt 65 (slag), så vet du aldrig, sade Woods.

Tiger Woods slår ut klockan 16.40 svensk tid. Alex Norén, majortävlingens andre svensk, har spelat färdigt. Norén gick de två första rundorna på nio över par (74-79) och var fyra slag från att klara kvalgränsen.