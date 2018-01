Snabb revansch för Örebro

På fredagskvällen var det Skellefteå som via 2-0 mot Örebro tog första segern för året efter att laget åkt på fyra raka förluster i SHL. Men i den snabba returen dagen efter, drygt 80 mil söderut, lyckades inte Skellefteå stoppa örebroarna i ett kokande Behrn arena.

– Det var grymt tryck i hallen. Men vi spelade en frejdig hockey så det var nog roligt för publiken, säger Daniel Viksten.

Matchen började i ett högt och energifyllt tempo samtidigt som utvisningarna duggade tätt. Lagen skapade däremot få riktigt farliga målchanser och första perioden förblev mållös.

Ekbom satte första

Men Örebro, som har haft förtvivlat svårt med målfabrikationen den senaste tiden, fick plötsligt igång målskyttet i den andra perioden.

Och det var den nykomponerade kedjan med Sakari Manninen, Tom Wandell och Daniel Viksten som visade vägen och glänste. Jere Sallinen blev plötsligt sjuk och Daniel Viksten tog finländarens forwardsplats. Det blev succé direkt.

– Det var roligt att spela med dom i dag. Två grymma spelare, så det var kul, säger Viksten.

Efter knappt tre minuter satte Örebros lagkapten Viktor Ekbom matchens första mål med ett dragskott som letade sig in bakom målvakten Joni Ortio. Kort därefter ökade Sakari Manninen på Örebros ledning när han vackert snärtade in 2-0. Och tolv minuter in i samma period tryckte Daniel Viksten in Örebros tredje mål mellan benen på Ortio.

– Det var en turpuck som gick fram och Sakari gör det snyggt på blålinjen och lirar fram mig och sen var det bara in och skjuta.

"Gått lite troll i det"

Viksten, som ska vara en av Örebros stora målskyttar, gjorde därmed sitt sjunde mål för säsongen och bröt en 14 matcher lång måltorka.

TT: Hur viktigt var det för egen del att göra mål?

– Det var skönt, det har ju gått lite troll i det, stolpe ut och ribba ut hela tiden. Jag tror att jag hade sju matcher i rad som jag sköt i stolpe och ribba. Det har varit tungt men det var skönt att det vände i dag.

Skellefteå kom ut betydligt hetare och skottvilligare i den tredje perioden. Efter drygt halva perioden reducerade också gästernas Jonathan Pudas till 1-3 efter en tilltrasslad situation framför duktige Örebromålvakten Eero Kilpeläinen. Men i slutsekunderna fastställde Johan Wiklander slutresultatet när han satte pucken i öppen bur.

Örebro tog därmed viktiga poäng i bottenstriden, som består av en kvartett lag där närkingarna jagas av Mora, Rögle och Karlskrona, som alla förlorade i denna omgång.