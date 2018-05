Skrabb blev pricken över i:et för IFK.

Vad går och går men kommer aldrig till dörren?

IFK Norrköping gjorde sin egen tolkning av den klassiska gåtan under den första halvleken hemma mot Sundsvall.

För det passades, passades och passades. Utan att man kom till avslut - med Kalle Holmbergs nick från nära håll i matchens första minut som undantaget som bekräftade regeln.

– Vi försöker kombinera en gång för mycket. Vi har många halvchanser men det gäller att få till det där lilla extra, säger högerbacken Linus Wahlqvist till C More i pausen.

Vältajmad brytning

Sundsvall, som också är ett lag av den passningsorienterade skolan, hade även de problem med den där sista skärpan i första halvlek.

– Vi slarvar så in i helvete. Vi tappar bollen när vi inte får tappa den, säger en besviken Linus Halleniustill C More.

När han, lagkaptenen, valde att ta bollen och saken i egna händer i slutet av den första halvleken, då kom också matchens hittills kanske finaste målchans, även om det aldrig blev något avslut tack vare en vältajmad Lars Krogh Gerson-brytning.

På tal om tajming.

I inledningen av den andra halvleken skulle Linus Hallenius skjuta bollen i mål, efter att ha överlistat Norrköpingsförsvaret med en nästintill perfekt tajmad djupledslöpning. Märk dock ordet "nästintill", då linjedomaren vinkade bort målet för offside.

Mål dröjde

Första målet i matchen skulle fortsätta att dröja, även om även hemmalaget nu började testa lite mer avslut efter sina passningskombinationer. Skotten, från distans, var dock inte tillräckligt välriktade för att William Eskelinen i Giffarnas mål skulle behöva göra något.

Men när Norrköping väl hittade rätt i matchminut 77 så var det inget långskott utan, passande nog, en längre passningskombination som låg bakom. Simon Thern tog emot Gudmundur Thorarinssons fiffiga djupledsboll och skickade vidare den med en hård och låg passning in framför mållinjen. Och där - en framstormande Simon Skrabb som vräkte in 1-0. Och därmed har Norrköping fortsatt, nu med 19 raka matcher, inte gått mållösa från en allsvensk match sedan augusti förra året.

Efter det började man också skapa fler chanser. David Moberg Karlsson var närmast med sitt ribbskott efter ett dribblingsäventyr på offensiv planhalva.

Fler mål än ett föll dock inte i den här matchen.

IFK Norrköping? De fick tre poäng.