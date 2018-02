Skellefteålegendar död

Den tidigare hockeybacken i Skellefteå, Robert Larsson, har gått bort endast 50 år gammal.

Larsson dog i samband med en resa till Nordamerika där sonen Adam spelar för NHL-laget Edmonton, skriver Norran.

Adam Larsson har inte spelat de senaste NHL-matcherna av personliga skäl, uppger Oilers på sin webbplats. Han skriver på Instagram: "Dad. I love you. Always had. Always will."

Robert Larsson räknas som en av Skellefteås främsta backar genom tiderna, skriverklubben på sin webbplats. Och han stannade kvar i Skellefteå under sina tolv aktiva säsonger, trots erbjudanden från flera elitklubbar och från Los Angeles Kings i NHL.