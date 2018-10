Sylvegård lät spelet tala efter avstängningen

19-årigen vi helst bara glömma den där uppmärksammade avstängningen som gav feta rubriker i Hockeysverige.

– Jag har inte tänk på det där så mycket. Jag har lagt det bakom mig. Men jag tänker väl mer på vad jag säger nu därute. Jag fokuserar mer på mitt spel, säger Sylvegård till TT.

Och på lördagskvällen kunde superlöftet Sylvegård fira som matchhjälte när han var tillbaka efter två matchers avstängning. Malmö tog samtidigt fjärde trepoängaren för säsongen och klättrade upp på en andra plats i tabellen.

– Vi tittar inte så mycket på tabellen, sånt skapar bara oro. Jag tittar i varje fall inte utan försöker spela vårt spel, säger han.

Skadebekymmer i Malmö

Inför matchen mot Örebro hade Malmö backkris och stärkte hastigt upp och lånat in Arbogas duo Albin Johansson och William Kaijser. Och Marcus Sylvegård var imponerad av division 1-backarna.

– Jag tycker att Arbogakillarna kommer in och spelar riktigt bra. Det känns som att de har varit med i laget riktigt länge faktiskt.

Men det var Örebro som började bäst och Viktor Lodin gjorde första målet när han från nära håll tryckte in pucken bakom annars storspelande målvakt Oscar Alsenfelt. Åtta minuter senare presenterade sig Marcus Sylvegård när han snärtade upp pucken i nättaket.

– Jag fick pucken där, men ser knappt att det blir mål, men att domaren pekar för det. Det gillar jag, tur att den gick in.

Andra perioden blev händelserik och dramatisk då båda lagen fick mål bortdömda efter videogranskning.

Efter sex minuter trodde hemmapubliken att Örebro på nytt tagit ledningen när Kalle Olsson petat in pucken efter en rörig situation - men efter granskning ansåg man att målvakten Oscar Alsenfelt i momentet innan blockerat pucken.

Sylvegårds första dubbel

Och efter halva matchen blev även Lars Bryggmans mål bortdömt efter en tilltrasslad situation där målskytten kan ha haft kontakt med Örebromålvakten Eero Kilpeläinen innan han slog in pucken. Men kort därefter var det inget snack om saken när Henrik Hetta lyfta in 2-1 till gästerna.

Och strax före periodens slut satte backen Carl-Johan Lerby 3-1 i spel fem mot fyra.

Fyra minuter in i tredje perioden skickade frie Christoffer Forsberg in 4-1 mellan benen på Eero Kilpeläinen efter en spelvändning i boxplay. Och tio minuter före full tid gjorde till sist Marcus Sylvegård femettan när han skickade iväg en puck mot mål som Örebromålvakten tappade in.

– Skönt att sätta den igen. Jag har ju aldrig tidigare gjort två mål i SHL, säger Sylvegård.