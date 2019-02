Sjätte raka förlusten för jumbon

Visserligen har Timrå tolv matcher på sig att rida ut det prekära läget, men med bara en seger på de senaste tio är det inte mycket som talar för jumbon. Det skiljer tio poäng upp till kvalstrecket.

– Får vi en liten "winning streak" så kan det gå fort, sade Salmonsson, som inte gett upp hoppet, till C More.

Mot Frölunda gjorde laget en bra mittperiod, men lyckades inte utnyttja sina lägen.

I stället kunde Frölunda öka på sin 1-0-ledning från första perioden och gå fram till 3-1.

Doldisen målskytt

Backdoldisen Anders Grönlund, som hade gjort ett mål och fem poäng på 37 matcher, ökade på sin skörd med två poäng.

Först sköt han 1-0 i en tilltrasslad situation efter drygt halva första perioden.

– Jag vet inte hur mycket folk jag har sett i ett målområde förut. Nu när jag ser bilderna undrar jag själv hur jag fick in pucken, sade han i periodpausen till C More.

Sedan noterades han för en assist till Samuel Fagemos 2-0 i början av andra. Timrå reducerade genom Morten Madsen efter en lång hemmapress, men Pathrik Westerholm sköt 3-1 i numerärt överläge med ett distinkt avslut. Därmed bröt han en måltorka på 16 matcher, med CHL inkluderat.

Andra raka

I sista perioden kunde Simon Hjalmarsson - i tomt mål sedan hemmamålvakten Niklas Svedberg missat en undanrensning bakom mål - och Ponthus Westerholm göra ytterligare två mål för gästerna.

Frölunda, som avancerade till fjärde plats, tog sin andra raka seger efter landslagsuppehållet då ju Göteborgslaget passade på att vinna sin tredje CHL-titel på fyra år.

Frölunda tog också revansch för förra mötet då Timrå vände 2-4 till 5-4-seger på 61 sekunder i Göteborg.