Seglar vidare efter dödsolyckan

Svensken Martin Strömberg ingår i besättningen på Turn the tide on plastic, som just nu ligger på sjunde och sista plats i Volvo Ocean Race.

Deras båt var inte i närheten av olyckan i lördags, när Vestas körde in i en kinesisk fiskebåt. Tio fiskare ombord kastades i vattnet. En dog av sina skador.

– Det är naturligtvis tragiskt. Sedan har jag inte så mycket information om det som hände, säger Martin Strömberg på telefon från Hongkong.

Kör i hamnen

I helgen ska båtarna tävla i ett så kallat "in-port race", där man kör i inre hamn på tävlingens olika stopp. Poängen därifrån räknas inte in i sammandraget, men kan fälla avgörandet om flera lag hamnar på samma poäng i slutändan.

Martin Strömberg känner ingen olust att tävla mitt i stan, trots dödsolyckan.

– Det här är en helt annan grej, det är på dagen och mer avgränsade. Den andra incidenten hände mitt på natten ute på havet, säger Martin Strömberg.

För honom blir det den sista seglatsen på ett tag. Han står över både den symboliska femte etappen (Hongkong-Kanton-Hongkong, alla lag får en poäng) liksom den kommande sjätte etappen mellan Hongkong och nyzeeländska Auckland.

Hem till båtmässan

– Det blir hem till Sverige på måndag, där är det ju båtmässa i full gång bland annat. Jag är tillbaka igen i Auckland, så jag kanske kan spionera lite under själva etappen och följa racet från sidan.

För Turn the tide on plastic, som tävlar under FN:s flagga, går det knackigt i tävlingen så här långt. Laget ligger sist med åtta poäng och har långt upp till ledande spanska båten Mapfre som har 33 poäng.

– Det blir jättesvårt för oss att komma tillbaka, framför allt att nå pallen. Men vårt team är ju det absolut yngsta, vi är bara ett par stycken som har gjort några race. Med tanke på våra förberedelser har vi gjort bra ifrån oss. Och någon gång kommer det ett bra resultat.

Danskamerikanska Vestas kommer varken att delta i de kommande hamntävlingarna eller på den femte etappen mellan Hongkong och Kanton. De behöver laga båten efter lördagens olycka.