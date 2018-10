Sänkte Bajen i slutsekunden - "jävligt sjukt"

Redbergslid-Hammarby stod 22-22 och klockan visade 30.00.

Allt som återstod av matchen var hemmalagets frikast.

Niclas Fingrens skott var inte märkvärdigt, men bollen touchade Hammarbys mur och styrdes snöpligt in i mål till 23-22 för Redbergslid.

– Det är jävligt sjukt, jag har aldrig varit med om något liknande. Jag har aldrig varit i närheten av att sätta ett sånt frikast och det var väl egentligen inte det bästa frikastet. Men det gick in och var - förlåt om jag svär nu - för jävla gött, säger matchhjälten till C More.

Då hade han kramats om av vilt jublande lagkamrater efter RIK:s andra raka seger. För "Bajen", som till råga på allt ledde med 22-20 när mindre än två minuter återstod, var det i stället tredje raka förlusten.

Även kvällens andra match i handbollsligan bjöd på en uddamålsseger. Sävehof vann med 19-18 borta mot tabelljumbon AIK, som står kvar på noll poäng efter sex omgångar.