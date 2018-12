Rögle trivs mot serieledaren - slog Frölunda

Det var kamp om varje puck, tuffa tacklingar och nerv när Rögle till slut kunde besegra Frölunda i årets sista match i Scandinavium inför 10 331 åskådare.

Formstarka Frölunda, med fem raka segrar bakom sig, var favorit och i en tempofylld första period tog hemmalaget tag i taktpinnen. Det var Frölundas juniorer som steg fram.

Oliwer Fjellström satte 1-0 efter 8.31 frispelad av Patrick Carlsson.

"Skönt"

– Jag är helt fri och hänger in den. Det var skönt, säger målskytten till C More.

Sent i perioden presenterade sig en annan junior, Lucas Raymond. Ur liten vinkel drog han ett handledsskott bakom Justin Pogge.

– Det var kul att den gick in. Jag fick en bra skarv av Pathrik Westerholm och tittade upp och försökte få den mot mål. Jättekul. Magisk känsla, säger 16-åringen till C More.

Den andra perioden fortsatte i högt tempo men med två utvisningar mot sig kunde Frölunda till slut inte stå emot. Daniel Zaar kunde kvittera i numerärt överläge. Och så var det jämt inför sista.

Tappar serieledningen

Det var samme Zaar som avgjorde med en minut kvar när Rögle vann senast i Göteborg i november. Nu krävdes det förlängning och det var Leon Bristedt som avgjorde efter 58 sekunder. Bristedt är het. Han gjorde båda målen mot Djurgården i förra omgången, det sista av dem också i sudden.

Frölunda behåller serieledningen i SHL, före Luleå, tack vare att det i alla fall blev en poäng.

Rögle ville gärna lägga ytterligare en skalp till samlingen. Tidigare under säsongen har skåningarna besegrat serieledarna två gånger (Linköping 27 oktober och Djurgården 3 november). Rögle ligger tia och innehar i nuläget den sista slutspelsplatsen.