Rögle kvar i SHL

Linköpings svacka har vuxit sig allt djupare - med stryk i sju av de åtta senaste omgångarna inför tisdagen och förlust i fem raka hemmamatcher.

Dessutom hade östgötarna bara producerat sju ynka mål på de sex senaste matcherna.

Första fullträffarna

Skulle det i jakten på en direktplats till SM-kvartsfinalen möjligen lossna i egna arenan mot Rögle - ett lag LHC vunnit samtliga tre drabbningar mot tidigare i vinter?

Gästerna behövde bara två poäng för att säkra ett nytt SHL-kontrakt till nästa säsong och tog ledningen genom Ludvig Elvenes efter 15.01 minuter av den första perioden.

Det var den 21-årige forwardens första fullträff i högsta ligan, då han läckert satte pucken till höger om Jonas "Monstret" Gustavsson.

Mindre än fem minuter senare, i periodens sista sekund, slog Ludvig till igen - även denna gång assisterad av brorsan Lucas.

Men där gjorde hemmamålvakten inte skäl för sitt smeknamn precis.

– Vi borde kunna ta bort båda målen. Vi måste höja upp oss inför andra, vara mer aggressiva framför deras mål och trycka in några puckar, sade Linköpings Daniel Olsson-Trkulja till C More.

"Alldeles för dåligt"

LHC vann skotten med 16-7 i mittakten - men hade fortsatt förtvivlat svårt att göra mål. Den kanadensiska OS-spelaren Derek Roy sköt exempelvis över ribban med öppen bur i powerplay.

– Det är alldeles för dåligt. Vi skapar en massa chanser, har flera numerära överlägen, men sätter inte ett enda skott, suckade forwarden Henrik Törnqvist i en arenaintervju.

– Mycket handlar om vår målvakt Justin Pogge just nu. Vi måste etablera mer spel i anfallszon och få snurr på dem där. Spela enkelt och smart, chippa pucken efter sargerna och få pucken djupt i deras försvarszon, summerade Rögles Olle Liss till C More i andra pausen.

Rögle lyckades hålla undan, sätta 3-0 i öppen kasse (Craig Shira) och spelar i högsta ligan även i höst.