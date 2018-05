Pettersson snart bas för hela bygget

Pettersson, 55, vill helst sitta ned vid intervjun. Ett långt ärr vid ena knäet minner om en av den långa spelarkarriärens mindre trevliga sidor.

– Det mår inte så bra av att jag står för länge, en gammal krigsskada. Jag fick stränga order av Janne Andersson att inte ta på mig skorna när jag kom hit. Nä, så illa är det inte, jag kan nog vara med i någon jippomatch, säger han och skrattar.

Skolats in av Richt

Om fyra, fem eller sex veckor tar han över som landslagschef efter Lasse Richt, som går i pension efter 22 år på posten. Det exakta datumet för tillträdandet hänger på hur långt landslaget avancerar i VM.

Sedan årsskiftet har Pettersson gått sida vid sida med Richt och skolats in.

– Jag har mest försökt lyssna in, känna av, se hur det fungerar och hur de jobbar. Ett jäkla bra initiativ av förbundet att föra över rollen på det här viset. Även om man har haft något liknande i en annan klubb, så tror jag att det är väldigt svårt att bara kliva in. Det första som Lasse sade var att det tar två-tre år att komma in det här jobbet och så kan det vara, men jag är inte direkt orolig för något utan det ska bli riktigt kul, säger han.

Ingen mjukstart

Tanken var att Stefan Pettersson skulle få en mjukstart, men så kom en kväll på San Siro och vips var landslaget i VM.

– Att det blev VM, vilket är bra i sig, gjorde att det blev full rulle för mig direkt.

TT: Vilka tankar kring jobbet hade du när du fick det i höstas?

– Jag hade nog i huvudet att jobba kring laget som en lagledare och hålla ordning på allt och alla. Det var den dominerande bilden.

TT: Hur mycket förändrades den bilden efterhand?

– Den har inte förändrats så mycket i sig, men nu vet jag var ansvaret ligger, vilka som gör vad i teamet och på förbundet. Plus insikten om hur stort förbundet är med alla olika avdelningar och folk som jobbar där. Förbundet är så mycket större än vad jag trodde och nog vad folk i allmänhet tror.

Kan svänga fort

TT: Hur blir du som landslagschef, en förvaltare eller en förnyare?

– Det är en ganska väl fungerande apparat och det märker ni på stämningen bland ledare och spelare. Jag ska inte gå in och ändra på saker för ändrandets skull. Det ska flyta på. Vi har ett bra ramverk, men man kan alltid förfina och förbättra saker.

TT: Är det ett tacksamt läge att efterträda Richt? Du behöver inte komma in och släcka bränder, eller hur?

– Nä, men samtidigt vet vi hur det är med fotbollen. Det kan svänga fort.

Han talar av egen erfarenhet. Pettersson gjorde ett VM som spelare. Han var med i samtliga tre matcher i Italien 1990.

– Det var ungefär samma läge då för landslaget, med några missade slutspel innan. Eller det var exakt samma läge för mig som spelare. Det gick bra i kvalet, Olle (Nordin, förbundskaptenen) var hyllad, det var hej och hå. Efter tre förluster var allt skit.

– Det kan svänga snabbt, men det vet jag om och jag är inte nervös eller orolig för sådana saker.

TT: Är VM 1990 snarare en nyttig erfarenhet att ha med sig?

– Absolut, det tror jag. Jag vet hur reaktionerna kan bli och jag brusar heller inte upp så lätt. Det är fotboll, säger Pettersson.

Rimligt med krav

TT: Vilka rimliga förväntningar kan man, tycker du som blivande landslagchef, ha på det här landslaget i VM?

– Kan vi titta oss i spegeln och säga att vi banne oss gjort vad vi kan och kanske lite till och så går det åt helsicke ... ja, då finns det inte mycket att göra åt det. Då har man inget dåligt samvete.

– Har man klarat av Frankrike och Holland och slagit ut Italien, då vet man att spelar vi på topp så kan vi slå även de bästa lagen trots att vi individuellt är sämre. Det är 90 minuter det handlar om och det kan hända mycket. Folk har rätt att kräva att vi inte kliver av planen utan att ha gett 110 procent, säger Stefan Pettersson.