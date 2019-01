Peterson utan chans: "Sjarapova var bättre"

Rebecca Peterson inledde stabilt, och tog första gamet i egen serve. Men den hårtslående Maria Sjarapova kontrade direkt, och lyckades både ta nästa game och därefter bryta svenskans serve.

Första set slutade 2-6, trots att Peterson bitvis spelade bra. Sämre inleddes andra, där svenskan hade svårt att få bukt på Sjarapova och setsiffran 1-6 speglade matchbilden ganska tydligt.

– Jag hade inte så jättemycket att sätta emot tyvärr, säger Peterson till TT efter matchen.

Att det blev en nattmatch för svenskan - den inleddes först vid 23.30-tiden - påverkade inte så mycket, enligt henne.

– Det är exakt samma för båda. Det är sådant som händer och man får göra det bästa av situationen. Det var inte därför jag spelade sämre.

Hamnade långt bak

Rebecca Peterson gick in med inställningen att kämpa för varje boll, vilket hon tycker att hon gjorde, men att hon ändå inte hittade rätt i det egna spelet. Samtidigt pressade Sjarapova på.

– Jag kände att jag hamnade ganska långt bak i banan och hade lite svårt att slå igenom slagen. Det blev lite mittemellan och det funkar inte riktigt när man möter de här spelarna. Då måste man våga slå igenom bollen hela tiden och sätta press, vilket jag kände att jag inte kunde göra i dag.

TT: Vad tar du med dig från matchen?

– Det var första gången jag mötte henne och på den här arenan. Varje erfarenhet man tar med sig är positivt. Det var fantastiskt kul att spela och jag är fantastiskt glad över alla som kom ut och stöttade.

Måste möta de bästa

Det har varit några månader utan spel för Rebecca Peterson inför Australian Open, till följd av en överansträngd vänsterfot. Men i första matchen, mot rumänskan Soran Cirstea, verkade inte skadan bekymra henne.

TT: Vad säger din start på säsongen om framtiden?

– Det känns jättebra. Jag hade inte kunnat få en bättre start på året, helt ärligt. Jag är bara en erfarenhet rikare av att få möta en sådan stjärna som Sjarapova. För att kunna ta nästa steg så måste man möta de allra bästa.

Peterson beskriver matchen som hennes hittills största i karriären. 30:e-rankade Maria Sjarapova var världsetta 2005, har en vinstprocent på 79 och en seger i Franska mästerskapen 2014 som sin senaste av fem grand slam-vinster.

– Jag spelade en stabil match, det är inte enkelt att spela sista matchen för kvällen och gå på så här sent, med tanke på att den första matchen startade elva på morgonen. Det blir väldigt annorlunda när det handlar om förberedelserna, sade Maria Sjarapova i segerintervjun.

Möter Wozniacki

Skadeproblem och en dopningsavstängning har gjort att titlarna har uteblivit för 31-åringen de senaste säsongerna, även om hon nådde kvartsfinal i Franska mästerskapen förra året.

Nästa omgång möter hon den regerande mästaren, världstrean Caroline Wozniacki. Danskan slog ut Johanna Larsson.

– Det blir tufft för mig att möta den som är tredjerankad, och som dessutom är regerande mästare och som älskar förhållandena här, sade Sjarapova.

Ny chans i morgon

Peterson har en till chans i torsdagens dubbel, där hon spelar i par med amerikanskan Bernarda Pera. De båda är lågt rankade, 299 respektive 734 i dubbel, och möter Hsieh Su-Wei, Taiwan, och Abigail Spears, USA.

– Det är första gången jag spelar med henne (Pera), men det ska bli jättekul att gå in och köra. Varje match jag kan få är precis vad jag behöver just nu. Vi tror att vi kan vinna, om man inte tror det så är det ju ingen idé att gå in på banan.

TT: Kommer du att klara av att ladda om?

– Absolut. Jag spelar på eftermiddagen i morgon, så det är inga problem, säger Rebecca Peterson.